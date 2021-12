Freuen sich über die neuen Testangebote in der Gemeinde: Bürgermeister Ralf (v.l.) Wessel und Roar Abel vom DRK.

Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn

Ganderkesee. Der Andrang auf Corona-Schnelltests ist riesig. Um die Nachfrage bedienen können, richten das Deutsche Rote Kreuz und die Gemeinde Ganderkesee jetzt zwei zusätzliche Testzentren ein.

In nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt seit Anfang Dezember 3G oder 2Gplus – der Zutritt in der Gastronomie, beim Friseur oder im Kosmetikstudio ist an ein negatives Corona-Testergebnis geknüpft. Sogar zur Arbeit d