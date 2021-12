Der Dänische Showroom in Ganderkesee schließt – das sind die Gründe

Nach 14 Jahren im Geschäft wird Astrid Knipping ihren Dänischen Showroom in Ganderkesee mit Beginn des neuen Jahres schließen.

Svana Kühn

Ganderkesee. Ganderkesee verliert im kommenden Jahr ein etabliertes Modegeschäft. Der Dänische Showroom wird schließen. Grund ist aber nicht Corona.

In weißen, geschwungenen Lettern steht es an der gläsernen Tür des Dänischen Showrooms an der Rathausstraße: Räumungsverkauf. Seit rund 14 Jahren vertreibt Astrid Knipping im Ganderkeseer Ortskern Mode und Accessoires aus Dänemark und