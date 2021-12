Pflegefachkraft Daniel Rodriguez vom Wohnpark Am Fuchsberg in Ganderkesee mit Heimbewohnerin Marga Flügger.

Jutta Jacobsen

Ganderkesee. Pflegefachkräfte des Wohnparks Am Fuchsberg in Ganderkesee dürfen sich künftig über einen höheren Lohn freuen. Auch für Pflegehelfer steigt das Gehalt.

Der Mangel an Pflegekräften ist auch an den Wohnpark-Einrichtungen von Betreiber Friedhelm Clasen nicht spurlos vorbeigegangen. Um neue Mitarbeiter für die Pflegeheime zu gewinnen, kündigte Clasen an, die Monatsgehälter für examinierte Pfle