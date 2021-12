Feuerwehr rettet Jungbullen in Döhlen aus Güllegrube

Für die Rettung des Tieres waren fünf Fahrzeuge und 25 Einsatzkräfte nötig.

Max Eilers

Döhlen. Mit vereinten Kräften haben die Feuerwehren aus Großenkneten und Huntlosen am Mittwoch einen Jungbullen gerettet, der im Großenkneter Ortsteil Döhlen in eine Güllegrube gestürzt war.

Am Mittwochmittag ist in Döhlen ein Jungbulle aus seinem Stall ausgebrochen und in eine Güllegrube gestürzt, teilte der Kreisfeuerwehrverband Landkreis Oldenburg mit. Die Großleitstelle Oldenburger Land schickte daraufhin die Feuerwehr Groß