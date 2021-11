26-Jähriger sturzbetrunken mit Auto in Ahlhorn unterwegs

Ahlhorn. Mit 2,1 Promille war ein Autofahrer am Montagabend in Ahlhorn unterwegs. Aufgefallen war er, weil er in Schlangenlinien fuhr.

Mit 2,10 Promille in Schlangenlinien unterwegs – das hätte auch anders ausgehen können. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn haben am Montagabend einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der sich sturzbetrunken hinters Lenkrad gesetzt hatte.&