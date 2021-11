Groß Ippener: Lasterfahrer bei Unfall an Stauende schwer verletzt

Der Fahrer des Autotransporters wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Nonstopnews

Groß Ippener. Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der A1 bei Groß Ippener ereignet. Ein Lastwagenfahrer trug dabei schwere Verletzungen davon.

Ein 50-jähriger Lasterfahrer hat sich bei einem heftigen Auffahrunfall am Stauende auf der A1 bei Groß Ippener am Montag gegen 14.30 Uhr schwer verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 112.000 Euro. Weil die A1 in Ri