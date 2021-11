Mark Giesbrecht (rechts) stellt im Beisein seiner Kinder Christian und Franziska die neue Laser-Anlage der Firma vor.

Ruben Schiefke-Gloystein

Ganderkesee. Die Firma SM Blechtechnik hat kürzlich die Produktion im Gewerbegebiet Ganderkesee-West aufgenommen. Der neue Standort bietet dem Familienunternehmen zahlreiche Vorteile.

Das Gewerbegebiet Ganderkesee-West hat Zuwachs bekommen. Anfang Oktober gingen im Neubau der Firma SM Blechtechnik an der Straße Am Rennufer in Ganderkesee das erste Mal die Maschinen an. Vorher war die Firma lange Zeit in Delmenh