Regisseur Carsten Woike sucht Filmkulisse in Ganderkesee

Regisseur Carsten Woike fahndet mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung Christa Linnemann erneut nach einer passenden Filmkulisse in der Gemeinde Ganderkesee.

Gemeinde Ganderkesee/Meike Saalfeld

Ganderkesee. Regisseur Carsten Woike sucht ein modernes Haus oder eine moderne Wohnung als Kulisse für einen neuen Film. Ganderkesee war bereits 2019 Drehort für einen Psychothriller.

Bereits 2019 suchte der Oldenburger Regisseur Carsten Woike einen geeigneten Drehort in Ganderkesee. Nachdem er fündig wurde, drehte er im Februar 2019 den Psychothriller „Patrick is outside“ in der Gemeinde. Kommendes Jahr soll Ganderkesee