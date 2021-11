In einer Apotheke in Hude hat ein 26-jähriger Mann einen gefälschten Impfpass vorgelegt, um an ein Impfzertifikat zu kommen.

imago images/Rolf Poss

Hude. In einer Apotheke in Hude ist in dieser Woche ein gefälschter Impfausweis aufgetaucht. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet.

In einer Apotheke in Hude ist in dieser Woche ein gefälschter Impfausweis vorgelegt worden. Wie die Polizei erst an diesem Donnerstag mitteilte, kam bereits am Dienstag gegen Mittag ein 26 Jahre alter Mann in die Apotheke, um sich nach Vorl