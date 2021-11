Neustart in Ganderkesee: Das "Flames" geht in die zweite Auflage

Miriam Müllner und Marco Stubbemann freuen sich auf die Wiedereröffnung des eigenen Ladens.

Svana Kühn

Ganderkesee. Miriam Müllner und Marco Stubbemann wollen das "Flames" zurück nach Ganderkesee bringen. Auf ihrem eigenen Grundstück soll eine Wohnung zum Hofcafé umgebaut werden.

Ganderkesee erhält eine neue Gastro-Adresse – oder gewinnt eine alte Adresse zurück. Ansichtssache. Miriam Müllner und Marco Stubbemann wollen die Flammkuchenbar "Flames" zurück in die Gantergemeinde bringen. In einem neuen Gewand und an ei