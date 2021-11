So digital sind die Ganderkeseer Schulen inzwischen aufgestellt

Alle Ganderkeseer Grund- und Oberschulen sind mittlerweile mit Tablets ausgestattet. (Symbolbild)

dpa / Uli Deck

Ganderkesee. Wie digital sind die Ganderkeseer Schulen inzwischen aufgestellt? Dazu gab es in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses Einblicke.

Es geht voran. Wie Fachdienstleiterin Sieglinde Jahn am Mittwoch, 24. November, im Ganderkeseer Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur berichtete, habe man die Digitalisierung in der Gemeinde in den vergangenen Jahren und Monaten entschi