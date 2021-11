Auf dem Hof Wachtendorf in Immer werden die Weihnachtsgänse knapp

Kai Wachtendorf ist Betriebschef auf dem Geflügelhof in Immer. Seine Gänse dürfen aktuell jedoch nicht aus ihren Stallungen (Archivfoto).

Thomas Deeken

Ganderkesee. An Weihnachten wird vielerorts eine Gans serviert. In Delmenhorst und Ganderkesee sind die Tiere so begehrt, dass es auf den Höfen kaum noch welche gibt.

Bevor die duftende Weihnachtsgans wirklich auf dem Teller liegt, ist es ein weiter Weg. Nicht nur für den Hobbykoch, der in der heimischen Küche zwischen dampfenden Töpfen, brutzelnden Saucen und einem glühenden Ofen den Überblick behalten