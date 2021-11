Unbekannte brechen in Wohnhaus in Bookholzberg ein

In Bookholzberg ist am Montag eingebrochen worden.

Jochen Tack

Bookholzberg. Nachdem Einbrecher am Montag in ein Wohnhaus an der Straße Am Dorfrand in Bookholzberg eingebrochen sind, sucht die Polizei jetzt nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

In der Zeit von 14.30 bis 17.15 Uhr hatten am Montagnachmittag bislang unbekannte Täter laut Polizei ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht. Höhe des Schadens noch nicht bekanntGestohlen wurde jedoch offenbar