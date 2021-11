Aufmerksamkeit erregende Aktionen gegen Gewalt an Frauen

(v.l.) Hille Krenz und Katrin Gaida-Hespe werben für die Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

Gemeinde Ganderkesee / Meike Saalfeld

Ganderkesee. Am 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, wird es in Ganderkesee mehrere Aktionen geben. Denn auch im Landkreis Oldenburg nimmt die Zahl der Gewalttaten zu.

Der Präventionsrat und die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ganderkesee haben für den Aktionstag gegen Gewalt an Frauen insgesamt 6500 Tüten und Informationsflyer an Bäckereien in Ganderkesee, Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg v