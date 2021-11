Sammlung für Hospiz-Arbeit: die Altenpflegeschülerinnen Nina Blumberg (links) und Melanie Runtschke (rechts) mit Gisela Albers vom Laurentius-Hospiz in Falkenburg.

Ole Rosenbohm

Delmenhorst/Falkenburg. Ein Besuch im Laurentius-Hozpiz Falkenburg hat bei einer Delmenhorster Ausbildungsklasse des IWK so großen Eindruck hinterlassen, dass die Schüler nun etwas zurückgeben wollen.

Tiefen Eindruck hat ein Besuch einer Delmenhorster Ausbildungsklasse des IWK (Institut für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege) im Laurentius-Hospiz in Falkenburg gemacht. So tief, dass die 22 angehenden Altenpfleger ein