DRK macht Corona-Testzentrum in Hude wieder auf

In Hude können sich die Bürger wieder im Testzentrum testen lassen. (Symbolfoto)

Bernd Weißbrod / dpa

Hude. Nach einem Monat Pause startet das Testzentrum des DRK in Hude wieder. Zunächst sind die Öffnungszeiten aber begrenzt.

Bereits am Mittwoch, 24. November, von 15 bis 18 Uhr starten die Testungen wieder beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) an der Parkstraße 55, am Samstag öffnet das Testzentrum von 8 bis 11 Uhr erneut. Um den genauen Bedarf zu ermitteln, bleibt e