Caroline Seidel

Großenkneten/ Ahlhorn. Mit Suchhunden, Drohnen und einem Hubschrauber ist zwischen Samstag und Sonntag eine vermisste Frau aus Ahlhorn gesucht worden. Die Suche wurde mittlerweile beendet.

Eine Suchaktion hat Polizei und Feuerwehr am Samstag und Sonntag in Großenkneten und Ahlhorn in Atem gehalten. Nach Angaben der Polizei war am Samstagabend eine 56-jährige orientierungslose Ahlhornerin von ihrer Familie als vermisst gemel