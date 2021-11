Im Landkreis Oldenburg gibt es in der kommenden Woche zwei offene Impfaktionen.

Christian Charisius / dpa

Landkreis Oldenburg. Für die kommende Woche hat die Oldenburger Kreisverwaltung gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst zwei Impfaktionen für Erst- und Booster-Impfungen organisiert.

Wie Kreissprecher Oliver Galeotti am Freitag mitteilte, wird ein mobiles Impfteam am Dienstag, 23. November, im alten Feuerwehrhaus an der Bümmersteder Straße 4 in Sandkrug impfen. Von Mittwoch bis Dienstag, 24. bis 30. November stehen das