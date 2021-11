Kathrin Ott führt neue Praxis für Ergotherapie in Ganderkesee-Heide

An der Friedensstraße in Heide bietet Kathrin Ott jetzt Ergotherapie für Erwachsene und Kinder an.

Bettina Dogs-Prößler

Heide. Nach ihrer Elternzeit hat die gelernte Ergotherapeutin Kathrin Ott eine Praxis in Heide eröffnet. In modernen Behandlungsräumen finden hier Menschen mit verschiedenen Problemen Hilfe.

Menschen wieder auf die Beine helfen, wenn eine Krankheit sie von den Füßen geholt hat: Mit ihrer eigenen Praxis bietet die staatlich anerkannte Ergotherapeutin Kathrin Ott das jetzt an der Friedensstraße in Heide. Eigene Praxis an der Fri