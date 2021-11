Zwei Totalschäden und ein Verletzter bei Unfall in Ganderkesee

Ein 33 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochabend an der Bergedorfer Straße ein geparktes Auto übersehen. Es kam zum Zusammenprall.

Nonstopnews

Ganderkesee. Bei einem Unfall an der Bergedorfer Straße in Ganderkesee ist am Montagabend ein Mann verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 33-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Ganderkesee am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr auf der Bergedorfer Straße unterwegs, als er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen übersah.