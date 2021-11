Pflegefachkraft Ewa Meißner aus dem Wohnpark am Fuchsberg in Ganderkesee mit Heimbewohnerin Marga Heim.

Jutta Jacobsen

Ganderkesee. Auch die Wohnpark-Pflegeheime am Fuchsberg in Ganderkesee, in Wildeshausen und Cloppenburg spüren den Mangel an Pflegefachkräften. Mit einer Gehaltserhöhung möchte der Betreiber für bessere Verhältnisse sorgen.

Durch die Corona-Pandemie ist der Mangel an Pflegekräften in Kliniken und Pflegeheimen besonders deutlich geworden. Das Personal ist knapp und Beschäftigte klagen über schlechte Arbeitsbedingungen. Immer mehr Pflegefachkräfte kehr