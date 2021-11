Bürgermeister Ralf Wessel (rechts) mit Vertretern des Logistikbataillon 163 und des Orts- und Heimatsvereins Ganderkesee auf dem Weg zur Kranzniederlegung am Ehrenmal Mühlenstraße.

Ruben Schiefke-Gloystein

Ganderkesee. Krieg und Gewalt fordern auf der ganzen Welt Opfer. Bundesweit haben zum Volkstrauertag am Sonntag große und kleine Gedenkstunden stattgefunden – auch in der Gemeinde Ganderkesee.

Am Sonntag wurde beim Volkstrauertag an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen gedacht. Der staatliche Gedenktag wird seit 1952 am zweiten Sonntag vor dem ersten Advent begangen. Regional wird in der gesamten Bundesre