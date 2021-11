Wünschen sich möglichst viele Solaranlagen an Häusern: (von links) Henning Kaars, Manfred Bestenborstel, Rainer Lange, Jochen Röer, Gerhard Lüllmann

Ole Rosenbohm

Ganderkesee. Auch Jades Bürgermeister Henning Kaars informierte sich schon. Mit den PV-Anlagen ließen sich pro Jahr bis zu 150 Euro an Stromkosten einsparen.

Mit so viel Interesse an der Sammelbestellung ihrer „Balkonkraftwerke“ hat die „Solargruppe“ in der „Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee“ (GKG) nicht gerechnet: 200 Interessierte würden sich nach vier öffentlichen Vorführungen in