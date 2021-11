Eine Begegnung mit dem Wolf wird auch in Niedersachsen immer wahrscheinlicher.

Carsten Rehder/dpa

Landkreis Oldenburg. Die Wolfspopulation steigt auch in Niedersachsen seit Jahren an – und damit auch die Chance, einem Wolf zu begegnen. Das ist aber kein Grund zur Panik, so die Experten.

Zwei Wölfe haben einer Reiterin in Groß Ippener kürzlich einen Schrecken eingejagt. Wie die Frau berichtete, hatten die beiden Wölfe sie über mehrere hundert Meter verfolgt. Was nach einem aufsehenerregenden Vorfall klingt, sei aber mi