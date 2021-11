Brennpunkt Kreuzung: Ampel soll Unfälle in Havekost verhindern

Der Kreuzungsbereich Havekoster Straße, Harpstedter Straße, B213 bekommt eine Ampel.

Havekost. Weil es hier immer wieder kracht, wird die Kreuzung an der Havekoster Straße und Wildeshauser Straße an der B213 jetzt mit einer Ampel entschärft. Montag beginnen die Bauarbeiten.

Am Montag