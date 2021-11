Erfolgsautor Klaus-Peter Wolf hofft in Ganderkesee auf Spenden

Klaus-Peter Wolf präsentiert das Kolumnenbuch "Leben und Schreiben in Ostfriesland".

Stefan Gelberg

Ganderkesee. Ostfriesenkrimi-Autor Klaus-Peter Wolf kommt nach Ganderkesee und verspricht einen unterhaltsamen Abend. Aber er verfolgt auch ein ernstes Anliegen.

Wenn der insbesondere für seine Ostfriesenkrimis bekannte Erfolgsautor Klaus-Peter Wolf am Freitag, 12. November, ab 19.30 Uhr auf Einladung der Gemeindebücherei Ganderkesee in der Mensa des Schulzentrums am Steinacker gastiert, haben