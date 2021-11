Hier mit Gitarre: Dany Bober bei seinem Auftritt am Dienstagabend im Kulturhaus Müller

Ole Rosenbohm

Ganderkesee. Im Kulturhaus Müller zeigte der Wiesbadener sein Programm zum 9. November erst zum zweiten Mal. Es endete mit einem hebräischen Gebet.

Höchst selten, dass in Konzerthäusern nicht geklatscht wird – beim Auftritt des Wiesbadeners Dany Bober am 9. November im Kulturhaus Müller in Ganderkesee war die Ruhe am Ende aber gewollt. Und so verließ der Künstler in aller Stille Saal u