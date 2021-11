So sollen weitere Gleis-Unfälle in Ganderkesee verhindert werden

Um Unfälle wie das tödliche Zugunglück in Ganderkesee zu verhindern, setzt die Deutsche Bahn verstärkt auf Aufklärungsmaßnahmen.

Melanie Hohmann

Ganderkesee. Nach dem tödlichen Unglück am Ganderkeseer Bahnhof stellt sich die Frage, wie solche Fälle künftig verhindert werden können. Die Deutsche Bahn versucht Unfällen an Bahnanlagen vor allem mit Prävention entgegenzuwirken.

Ein 16-jähriger Junge aus der Gemeinde Ganderkesee ist in den frühen Morgenstunden des 24. Oktobers in der Nähe des Bahnhofs in Ganderkesee auf die Gleise geraten und anschließend von einem herannahenden Zug erfasst worden, wie die Pol