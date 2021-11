In Wildeshausen ist eine Frau auf einem Parkplatz überfallen worden. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Wildeshausen. Nach einem schweren Raub in Wildeshausen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die etwas Verwertbares gesehen haben.

Nach einem schweren Raub in Wildeshausen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Montag gegen Mitternacht auf dem Parkplatz einer Spielhalle in der Straße Zwischen