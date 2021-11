Geschicklichkeitsprüfung auf dem Pferderücken: Marie Bergmann vom RV Ganderkesee wurde beim Ringstechen des Kreisreiterverbands Delmenhorst bei den Erwachsenen Vierte.

Katrin Brandes

Ganderkesee. Der Kreisreiterverband Delmenhorst hat in Ganderkesee das Ringstechen 2021 ausgerichtet. 40 Teilnehmer lieferten sich spannende Wettkämpfe.

Der Kreisreiterverband Delmenhorst hat am Sonntag das Kreisringstechen 2021 in der Ganderkeseer Reithalle am Donnermoor ausgerichtet. Die Kreisvereine hatten ihre „Majestäten“ bereits in den Vorwochen intern ermittelt, nun wurden die erfolg