Ähnlich wie bei "The Voice" griff Julian Schmidt auch in der Show "Take Me Out" zur Gitarre - der Erfolg blieb erneut überschaubar.

Ganderkesee. Julian Schmidt war nach seinem Auftritt bei „The Voice of Germany“ erneut im Fernsehen. Dieses Mal ging der Ganderkeseer bei „Take Me Out“ baden.

Nur wenige Tage nach seinem Auftritt in der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ hat der Ganderkeseer Julian Schmidt die nächste Schlappe vor laufenden Kameras erlebt. Dieses Mal probierte er sein Glück in der RTL-Show „Take Me O