Das kleine Häuschen wurde bei der Sprengung des Geldautomaten schwer beschädigt. Das Mauerwerk bröckelt und die Fenster sind durch die Explosion zu Bruch gegangen.

Nonstopnews

Wildeshausen. Bei einer Geldautomatensprengung in Wildeshausen ist ein Häuschen auf einem Baumarktparkplatz schwer beschädigt worden. Den Tätern gelang die Flucht, ob mit oder ohne Beute ist allerdings noch unklar.

Kaputte Scheiben und eine bröckelnde Mauer: Das kleine gemauerte Häuschen auf einem Baumarktparkplatz Am Westring in Wildeshausen wurde in der vergangenen Nacht schwer beschädigt. In dem kleinen Haus befand sich ein Geldautomat der Volksban