Betrunkener Autofahrer kommt in Ganderkesee von der Straße ab

Die Polizei vermutet auch den Einfluss von Drogen.

Jörn Martens

Ganderkesee. Mit Alkohol im Blut ist am Sonntag ein junger Autofahrer in der Gemeinde Ganderkesee von der Straße abgekommen. Die Polizei vermutet auch noch den Einfluss von Drogen.

Zu einem Unfall mit einem leicht Verletzten ist es am Sonntagmorgen auf der Wildeshauser Landstraße (B 213) in Ganderkesee-Hengsterholz gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein 20-Jähriger befuhr demnach mit dem Auto die B 213 in Richtung D