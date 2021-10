Wirtschaft im Oldenburger Land will mehr Tempo bei Straßenbau

Die A20 soll mit einem neuen Elbtunnel in Höhe Glückstadt nach Niedersachsen führen.

Carsten Rehder

Landkreis Oldenburg. Die Industrie- und Handelskammer Oldenburg (IHK) appelliert an Politik und künftige Bundesregierung: Autobahnprojekte in der Region dürfen nicht in Frage gestellt werden.

Die Wirtschaft in der Region fordert mehr Tempo beim Straßenausbau: Anlässlich der Koalitionsverhandlungen und der Diskussion über den Stellenwert des Straßenverkehrs weist die Industrie- und Handelskammer Oldenburg (IHK) laut ein