Volltrunkener Falschfahrer fährt bei Oldenburg in Baustelle

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

Friso Gentsch/dpa

Sandkrug/Oldenburg. Ein vollkommen betrunkener Mann ist am Samstagmorgen auf der A29 zwischen Oldenburg und Sandkrug in eine Baustelle gefahren – und gegen die Fahrtrichtung der Autobahnspur wieder heraus. Die Polizei konnte ihn stellen.

Einen grauen Passat, der auf der A29 bei Oldenburg in deutlichen Schlangenlinien fuhr, hat am Samstagmorgen ein Zeuge der Polizei gemeldet. Direkt hinter dem Kreuz Oldenburg-Ost in Richtung Sandkrug fuhr der Passat dann laut Schilderun