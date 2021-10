Am Flugplatz in Ganderkesee ist am Freitagnachmittag ein Tragschrauber verunglückt.

Ganderkesee. Am Ganderkeseer Flugplatz hat es einen Unfall gegeben. Ein Tragschrauber legte eine Bruchlandung hin. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Am späten Freitagnachmittag ist ein Tragschrauber am Flugplatz in Ganderkesee verunglückt. Die Großleitstelle Oldenburger Land meldete um 17.40 Uhr einen "Flugzeugabsturz an der Otto Lilienthal Straße". Wie die Polizeiinspektion Delmenhorst