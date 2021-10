Da kommt er geflogen: Bürgermeisterin Alice Gerken und ihr Nachfolger Ralf Wessel beobachten die Drohne mit dem Büroschlüssel.

Ole Rosenbohm

Ganderkesee. Bürgermeisterin Gerken und Nachfolger Wessel haben sich zur symbolischen Schlüsselübergabe getroffen. Ab Montag beginnt für beide ein neuer Lebensabschnitt.

Sie hat an diesem Freitag ihren letzten Arbeitstag im Rathaus, er am Montag seinen ersten: Alice Gerken und Ralf Wessel, die Noch-Bürgermeisterin Ganderkesees und ihr Nachfolger. Kurz vor dem Start in ihre neuen Lebensabschnitte trafen sich