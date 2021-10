Dany Bober gastiert im Kulturhaus Müller in Ganderkesee

Dany Bober will dem Publikum im Kulturhaus Müller einen kurzweiligen und informativen Abend bereiten.

Dany Bober

Ganderkesee. Dany Bobers Auftritt im Kulturhaus Müller ist Ganderkesees Beitrag zum „Festjahr 2021 – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Der Künstler Dany Bober wird am 9. November um 19.30 Uhr im Kulturhaus Müller in Ganderkesee gastieren. In seinem Programm „Eine jüdische Zeitreise“ unterhält er das Publikum auf vielfältige Weise. Musikalisch und informativFür s