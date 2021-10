Die Beweislage scheint klar zu sein. Doch von vier der fünf Angeklagten wartet das Gericht noch auf Geständnisse.

Peter Steffen

Oldenburg. Fünf Männern werden rund um eine E-Bike-Diebstahlserie insgesamt 89 Straftaten vorgeworfen. Ein Geständnis abgelegt hat bisher aber nur ein Angeklagter.

Vier der fünf Angeklagten zögerten am zweiten Prozesstag noch mit einer Einlassung, ihre zu erwartenden Strafen aber hat das Landgericht Oldenburg bereits abgesteckt: So wird nur einer der Männer für eine die Polizei lange in Atem gehaltene