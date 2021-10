Diesen Flyer des Vereins Eltern stehen auf fanden einige Anwohner in Hoyenkamp am Wochenende in ihren Briefkästen. Die Mitglieder verbreiten darüber Falschinformationen über die Corona-Impfungen.

Yannik Jessen

Ganderkesee. In Hoyenkamp haben Bewohner Flyer mit Falschinformationen über die Corona-Impfungen im Briefkasten gehabt. Darin wird behauptet, dass die Impfung für Kinder überflüssig ist und angeblich sogar gefährlich werden kann.

Der Verein "Eltern stehen auf" hat am vergangenen Wochenende Flyer in Ganderkeseer Briefkästen verteilt, in denen vor den Corona-Impfungen bei Kindern gewarnt wird. Laut seiner Webseite setzt sich der Verein für "Freiheit, Recht und Selbstb