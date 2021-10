Mithilfe der Drehleiter mit Korb konnte die Trocknungsanlage mit Wasser gefüllt werden.

Ortsfeuerwehr Brettorf

Dötlingen. Bei einem Brand an der Raiffeisenstraße in Brettorf waren am Sonntagnachmittag vier Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein Feuer in einer Maistrocknungsanlage an der Raiffeisenstraße in Brettorf hat am Sonntagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 350.000 Euro verursacht. Laut Polizeiinformationen waren rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren au