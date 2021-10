Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in Stenum aus.

Michael Gründel

Ganderkesee. Die Freiwillige Feuerwehr Schierbrok ist am Sonntag gegen 7 Uhr zu einem Seniorenheim in Stenum ausgerückt. Dort gab es eine Rauchentwicklung.

Aufgrund einer kleinen Rauchentwicklung in einem Seniorenheim in Stenum ist die Freiwillige Feuerwehr Schierbrok am Sonntag gegen 7 Uhr ausgerückt. Grund dieses Einsatzes war laut Bericht der Polizei, dass eine eingeschaltete Stehlampe in e