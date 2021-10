Rund 25.000 Bücher warten in Ganderkesee auf neue Abnehmer

25.000 Bücher - von neuwertig bis antiquarisch - werden am 7. November in der Starofit-Lagerhalle an der Güterstraße zum Verkauf angeboten. Marina Becker-Kückens und Rolf Mysegaes haben dafür im Vorfeld einige Zeit investiert, um eine Vorauswahl zu treffen.

Bettina Dogs-Prößler

Ganderkesee. Ein Jahr lang mussten sie aussetzen, jetzt stehen die Ganderkeseer Rotarier wieder in den Startlöchern: Am Sonntag, 7. November, verkaufen sie in der Starofit-Lagerhalle gut erhaltene Bücher aus zweiter Hand.

So viele wie in diesem Jahr waren es noch nie: Wenn der Rotary-Club Ganderkesee am Sonntag, 7. November, wieder zum Büchermarkt einlädt, können Freunde der leichten und gehobenen Literatur aus einem Fundus von 25.000 Büchern auswählen. Geän