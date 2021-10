Mit der guten Laune ist es derzeit hinter den Kulissen des Faschings nicht weit her: An der Neuvergabe der Bewirtung bei den Büttenabenden ist Kritik laut geworden (Archivfoto).

Melanie Hohmann

Ganderkesee. Hinter den Kulissen des Ganderkeseer Faschings rumort es: Die nicht mehr zum Zuge gekommenen Festwirte Ulf und Heike Thiemann üben intern scharfe Kritik am Vorgehen des GGV-Präsidiums.

Ob bei Bewirtung, Umzugsstrecke, Musik oder Licht und Ton: So manches verändert sich rund um die Höhepunkte des Faschings um den Ring in der kommenden Session. Dass dabei im Vorfeld nicht alles so reibungslos ablief, wie es vor einer