Stars-For-Kids-Vorsitzende Britta Burke wurde am Mittwochvormittag Opfer eines Angriffs mit einer Stichwaffe. (Archivfoto)

Bettina Dogs-Prößler

Ganderkesee. Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochvormittag die Stars-for-Kids-Vereinsvorsitzende Britta Burke vor ihrer Praxis in Ganderkesee überraschend mit einer Stichwaffe angegriffen und die Psychotherapeutin am Arm verletzt.

Nach eigenen Angaben habe Burke zum Zeitpunkt der Tat eine Patientin erwartet, die einen Termin bei ihr hatte. Als es bei ihr im Haupthaus klingelte, ging sie rüber in die Praxis und öffnete die Tür. Doch statt ihrer Patientin stand dort ei