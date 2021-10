Die besten Entwürfe für den neuen Faschingsorden haben gestern GGV-Präsident Thomas Tesch (re.) und Pressesprecher Timo Vetter vorgestellt, zusammen mit den drei kreativen Köpfen dahinter: (v. li.) Katrin Schröer (2. Platz), Siegerin Susanne Sperling und Angie Sperling (3. Platz).

Dirk Hamm

Ganderkesee. Das Geheimnis ist gelüftet, die GGV hat den Siegerentwurf für den neuen Ganderkeseer Faschingsorden präsentiert. Das Motiv weckt Vorfreude auf eine hoffentlich weitgehend normal verlaufende Session 2021/22.

Auf diesen Namen hätte man getrost eine Wette abschließen können, mit überschaubarem Risiko: Susanne Sperling hat erneut mit ihrem Entwurf für den neuen Ganderkeseer Faschingsorden am meisten überzeugt, ihre Kreation wird in der am 11.11. b