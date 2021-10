Zweijähriges Kind läuft in Wildeshausen vor Auto

Ein zweijähriges Kind ist in Wildeshausen vor ein Auto gelaufen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Caroline Seidel/dpa

Wildeshausen . Ein zweijähriger Junge aus Wildeshausen ist am vergangenen Montag auf die Straße gelaufen und dort mit einem Auto zusammengestoßen.

Laut Polizeibericht hat sich ein zweijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall an der Westerstraße in Wildeshausen verletzt. Gegen 16 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen mit seinem Wagen die Westerstraße in Richtung Westerto