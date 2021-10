Mahnwache und Demo in Ganderkesee warnen vor der Gefahr von rechts

Demo gegen Rechts: Die Demonstranten marschieren nach einer Kundgebung vom Ganderkeseer Rathaus weiter in Richtung Industriepark.

Dirk Hamm

Ganderkesee. Ein Jahr nach dem mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Brandanschlag auf das "Don Gantero" in Ganderkesee haben am Samstag Kundgebungen zur Wachsamkeit gegen Rechts aufgerufen. Es fehle an Solidarität mit den Opfern.

Eine Mahnwache und ein Demonstrationszug haben am Samstag in Ganderkesee davor gewarnt, dass sich die rechtsextreme Szene auch in der Region breit mache. Anlass zu beiden Veranstaltungen war der Jahrestag des Brandanschlags, der vor einem J