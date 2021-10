Bei der Autokollision in Hatten ist ein Blechschaden von etwa 19.000 Euro entstanden.

Symbolfoto: imago images/Fotostand/Reiss

Hatten. Gekracht hat es am Freitagmittag in Hatten: Zwei Autos sind an der Kreuzung zum Mühlenbergsweg kollidiert. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Bei einem Unfall sind am Freitag zwei Personen in Hatten verletzt worden. Laut Polizeiangaben befuhr gegen 12.25 Uhr ein 58-Jähriger aus Hatten mit seinem Auto den Bulder-Berg-Weg in Richtung Wäschenweg. An der Kreuzung zum Mühlenbergsweg ü