Auf einem Spielplatz in Ahlhorn soll sich der Mann vor den Mädchen entblößt haben (Symbolbild).

Julian Stratenschulte/dpa

Ganderkesee. Auf einem Spielplatz in Ahlhorn hat sich ein unbekannter Mann vor zwei siebenjährigen Mädchen entblößt. Die beiden Kinder flohen nach Hause.

